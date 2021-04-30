В Сочи нашли коттедж за полмиллиона в сутки

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Самый дорогой коттедж для посуточной аренды на майские нашли в Сочи. Его владельцы хотят за аренду 500 тысяч рублей. Вилла с тремя этажами находится на улице Мамаева. Рейтинг регионов с самой дорогой недвижимостью составил агрегатор ЦИАН.

Фото: ЦИАН

Второе место занимает двухэтажный коттедж под Санкт-Петербургом. За него хотят 300 тысяч рублей. Ну а третье место занимает кирпичный дом с двумя этажами в московском районе Строгино. Чтобы пожить один день там, придется заплатить 250 тысяч рублей.