Краснодар застрял в 9-балльных пробках перед праздниками

Данные на 17:00 Фото: София ФОМЕНКО

Вечером 30 апреля дороги краевого центра сковали многокилометровые пробки со всех сторон. Заторы образовались как в самом городе, так и на выезде.

По данным агрегатора «Яндекс.Карты» уровень пробок в Краснодаре равен 9 баллам. Движение затруднено на улицах Северной, Красной, Красных Партизан и Ставропольской. Тем временем в центре проблемы на дорогах начинаются на Калинина, Буденного, Ленина, Кубанской Набережной и Гаврилова. Чтобы проехать через стадион «Краснодар», понадобится простоять от 20 до 40 минут. Такие данные зафиксированы на 17:00.

9-балльный затор ждет гостей и жителей краевого центра и на выезде из города. Такое положение дел неудивительно, ведь уже завтра начинаются длинные выходные, а значит все отправляются отдыхать загород.