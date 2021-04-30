Путин проведет серию совещаний в Сочи

Встречи с руководством Минобороны Владимир Путин проводит два раза в год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отправится в Сочи на традиционную серию совещаний об обороне. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Планируем. Сроки сообщим своевременно, - так звучал ответ на вопрос о поездке.

В конце марта президент уже говорил о подготовке к этой традиционной серии встреч с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи. Отметим, что глава России инициирует подобные встречи два раза в год.