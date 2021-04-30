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Общество30 апреля 2021 19:08

Удобрения Кубани подали в суд на канал СТС за бренд «Три кота»

Компота, Коржика и Карамельку закроют?
София ФОМЕНКО
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Фото: vologda-poisk.ru

Фото: vologda-poisk.ru

Компания по производству удобрений «Рости» из Краснодара обратилась в суд с требованием досрочно прекратить охрану товарного знака «Три кота», который принадлежит каналу СТС. Об этом сообщают РИА Новости.

Бренд по производству добавок для растений хочет отменить регистрацию товарного знака именно для ветеринарных, медицинских и дезинфицирующих товаров. По мнению истца, для этого класса товаров бренд не используется уже больше трех лет.

Слушания назначены на 21 июня. Отметим, что под именем «Три кота» телеканал СТС регулярно выпускает мультик о приключениях (что неудивительно) трех котов – Компота, Коржика и Карамельку.