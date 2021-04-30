Удобрения Кубани подали в суд на канал СТС за бренд «Три кота»

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Компания по производству удобрений «Рости» из Краснодара обратилась в суд с требованием досрочно прекратить охрану товарного знака «Три кота», который принадлежит каналу СТС. Об этом сообщают РИА Новости.

Бренд по производству добавок для растений хочет отменить регистрацию товарного знака именно для ветеринарных, медицинских и дезинфицирующих товаров. По мнению истца, для этого класса товаров бренд не используется уже больше трех лет.

Слушания назначены на 21 июня. Отметим, что под именем «Три кота» телеканал СТС регулярно выпускает мультик о приключениях (что неудивительно) трех котов – Компота, Коржика и Карамельку.