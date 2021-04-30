Детские здравницы Кубани готовы разместить 400 тысяч ребят

Более 400 тысяч ребят смогут отдохнуть и подлечится в этом году в санаториях Кубани Фото: Артем КИЛЬКИН

Санатории и летние лагеря Краснодарского края могут принять в этом сезоне до 400 тыс. ребят, из них больше половины - ребята с Кубани, сообщает пресс-служба администрации края. Все здравницы начнут работать с конца мая - начала июня.

- Летом на Кубани принимать ребят начнут 112 стационарных санаториев и лагерей, 376 трудовых лагерей, 990 лагерей при школах. Под запретом в крае находятся палаточные лагеря, - уточнили в региональной администрации.

Принимать организованные группы детей могут по закону только здравницы, которые включены в реестр организаций отдыха и оздоровления. Гостиницы, не включенные в реестр, размещать детские группы из других регионов не смогут.