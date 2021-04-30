В Абинске капитан полиции спас тонущую в озере женщину

Анатолий Малахов, капитан полиции, спас тонущую женщину Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Абинском районе капитан полиции местного райотдела Анатолий Малахов спас из озера тонущую женщину.

- 38-летняя местная жительница каким-то образом оказалась в озере и не могла выбраться. Анатолий Малахов поспешил ей на помощь. Испуганная женщина начала активно сопротивляться, но капитан не растерялся и все же вытащил утопающую на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В это время к месту ЧП прибыла скорая помощь, которая пострадавшую и госпитализировала.

Благодаря грамотным и оперативным действиям Анатолия Малахова жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Причины, по которым женщина оказалась в озере, устанавливаются.