Новороссийск вошел в маршрут круизного туристического поезда

Фото: пресс-служба администрации края

Новороссийск станет очередным остановочным пунктом в новом круизном поезде, который запустила "Федеральная пассажирская компания". Новый турпоезд следует по маршруту Москва – Новороссийск – Ессентуки – Кисловодск – Грозный – Махачкала – Дербент – Волгоград – Москва.

Состав с туристами прибудет в город-герой 2 мая и сделает остановку на 8 часов.

- Пассажиры смогут совершить познавательные прогулки по городу-герою. В туркарту маршрута включен также и винный тур в Абрау-Дюрсо, - сообщила "КП" - Кубань" пресс-служба администрации Краснодарского края.