На Кубани в ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой погибли два человек

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В станице Воздвиженской Курганинского района на пересечении улиц Ленина и Лабинской 53-летний водитель грузовика "КАМАЗ" с прицепом, двигаясь по второстепенной улице, столкнулся с автомобилем "ВАЗ". Легковой автомобиль в это время ехал по главной полосе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Столкновение привело к жертвам. Водитель легковушки 57- летний мужчина и его 46-летний пассажир погибли на месте.

Обстоятельство ДТП уточняются.