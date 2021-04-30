Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 апреля 2021 20:50

На Кубани в ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой погибли два человек

Невнимательность водителя грузовика привела к человеческим жертвам
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В станице Воздвиженской Курганинского района на пересечении улиц Ленина и Лабинской 53-летний водитель грузовика "КАМАЗ" с прицепом, двигаясь по второстепенной улице, столкнулся с автомобилем "ВАЗ". Легковой автомобиль в это время ехал по главной полосе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Столкновение привело к жертвам. Водитель легковушки 57- летний мужчина и его 46-летний пассажир погибли на месте.

Обстоятельство ДТП уточняются.

ЧП