На Кубани оптимизируют движение на дорогах, ведущих к морю

На Кубани на время майских праздников во избежание пробок на пяти участках трассы А-147 отменят реверс Фото: Иван ВИСЛОВ

Чтобы избежать массовых пробок на трассах края на время майских праздников, некоторые участки дорог стали реверсивными, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Так, движение без пробок организуют на участке у поселка Дедкрой Туапсинского района на трассе А-147, где поставят светофор.

На трассе М-4 "Дон", в районе села Возрождение около Геленджика, идет ремонт дороги, там будет организовано двухстороннее движение.

Тем не менее есть опасные участки дорог, ведущих к морю. О них предупредила Госавтоинспекция.

Например, на участке М-4 «Дон» в районе Восточного обхода Краснодара и Молдовановского перевала, а также в районе Джубги, Лермонтово, Туапсе, Магри, Лазаревского, Мамайского перевала между Дагомысом и Сочи.

Если вы собираетесь двигаться в сторону Новороссийска, то будьте внимательны на дороге в районе Афипского, Ильского, Холмской, обходе Абинска и Верхнебаканского.