Краевой штаб по подготовке и проведению летнего туристического сезона на Кубани приступил к работе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

30 апреля в Анапе прошло первое совещание в краевом штабе по подготовке и проведению летнего туристического сезона. Обсудить проблемы и взаимодействие собрались вице-губернатор Александр Руппель, руководители краевых министерств, главы курортов и представители надзорных органов.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, край, в целом, готов к приему туристов. Накоплен значительный опыт по организации отдыха в условиях пандемии.

- На сегодняшний день мы полностью контролируем ситуацию, и принятых мер достаточно, чтобы обеспечить комфортный и в то же время безопасный отдых для наших гостей, - отметил Александр Руппель.

Ожидается, что 1 мая Кубань примет не менее 600 тыс. туристов. Бронь на гостиницы доходит до 100%.