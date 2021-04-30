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Общество30 апреля 2021 22:44

На улице Симферопольской в Краснодаре уберут старый железнодорожный переезд

Работы по демонтажу пройдут в ночь с 1 на 2 мая
Инна БОРИСОВА
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В районе улицы Симферопольской в ночь с 1 на 2 мая уберут давно не используемый железнодорожный переезд

В районе улицы Симферопольской в ночь с 1 на 2 мая уберут давно не используемый железнодорожный переезд

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре в районе улицы Симферопольской в ночь с 1 на 2 мая уберут давно не используемый железнодорожный переезд, сообщили в мэрии.

- Сейчас улицу Симферопольскую приводят в порядок на всем ее протяжении - от улицы Горького до Новороссийской. Дорожникам предстоит отремонтировать 1,7 км, - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Переезд, расположенный вблизи пересечения с улицей Уральской, давно не используется, загромождает проезжую часть, затрудняя движение автомобилей.