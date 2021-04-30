Активисты в Новороссийске добиваются отмены строительства детсада в Пионерской роще

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Экологи из "Эковахты по Северному Кавказу" написали петицию в защиту Пионерской рощи, где администрация города Новороссийска планирует строительство детского сада.

Еще в 2016 год часть Пионерской рощи получила статус особо охраняемой территории, где запрещается какое-либо строительство. Но участок площадью 10 тыс. 113 кв. метров на улице Южной не вошел в этот особый статус.

Как рассказал эколог Андрей Рудомаха, городские власти передали в аренду компании ООО "Фарго" эту землю в марте 2021 года и начали там строительные работы. По мнению "Эковахты", это незаконно, так как по ее территории протекает ручей, и объект находится в собственности Российской Федерации. Не получив должной реакции от администрации города, экологи вышли на митинг.

- Мы боимся, что сейчас началось строительство детского сада, а потом в нужный момент возьмут и перепрофилируют участок под что-то другое. Красивые схемы детских садов нас не волнуют, потому что в 15 и 16 микрорайоне есть детские сады, и есть другие земли под их строительство, — сказал председатель общественной организации "Пионерская роща" Сергей Неберо.