Полицейский в Крымске подозревается в получении взятки в 100 тысяч рублей

В Крымске полицейский вымогал взятку в 100 тыс. рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Крымске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего старшего участкового-уполномоченного отдела полиции. Он подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В марте 2021 года, расследуя дело о краже на предприятии, участковый заподозрил 24-летнего мужчину. Он был не причастен к краже, но полицейский, тем не менее, потребовал от него 100 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела.

- Мужчина согласился, но сам затем обратился в следственные органы. Днем 4 апреля 2021 года в служебном кабинете подозреваемый встретился с заявителем и получил от него требуемую сумму. Дальнейшие действия полицейского были пресечены, - сообщает пресс-служба следкома. Участковый свою вину признал.

Расследование уголовного дела продолжается.