30 студентов получат именные стипендии мэра Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

30 студентов краснодарских вузов и средних учебных заведений будут получать прибавку к основной стипендии, сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году заявки на конкурс молодежных стипендий подали 85 человек, 30 студентов вошли в число победителей. Среди них - волонтеры, общественники, те, кто в период пандемии оказывали помощь всем нуждающимся. Это студенты Кубанского госуниверситета, ГубГТУ, Медицинской академии и др.

- Краснодар - город молодых, это ваш город. В первую очередь, от вашей жизненной позиции зависит, каким Краснодар станет завтра. Рассчитываю, что свою дальнейшую жизнь вы свяжете именно с нашим городом, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Прибавка к основной стипендии составит 2,1 тыс. рублей, она будет выплачиваться каждый месяц до конца года.