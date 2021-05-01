Мэр Геленджика поручил весь май делать скидку ветеранам на лекарства

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Мэр Геленджика поручил в подведомственных администрации аптеках ветеранам делать скидку на медикаменты. По льготной стоимости лекарства могут приобрести участники и инвалиды войны, лица приравненные к ним, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей.
- Скидки для ветеранов установлены с 1 по 31 мая в аптеках сети "Гелфарма". Чтобы купить необходимый препарат в полцены, достаточно будет предъявить удостоверение ветерана и паспорт, - сообщил мэр города Алексей Богодистов.
Конкретно
Лекарства со скидкой ветеранам можно купить по адресам:
- Геленджик, ул. Гринченко, 38;
- Кабардинка, ул. Революционная, 92;
- Геленджик, ул. Кирова, 20 (здание поликлиники);
- Дивноморское, ул. Горная, 1 (пункт при амбулатории с.Дивноморское)