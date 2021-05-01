В аэропорту Сочи не смог приземлиться 21 самолет из-за низкой облачности

Фото пресс-службы аэропорта

В ночь на 1 мая Сочи заволокло белой пеленой. Из-за низкой облачности в районе аэропорта 21 рейс отправлен на запасные воздушные гавани.

- Этой ночью не смог прибыть в пункт назначения 21 рейс. Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 30 апреля не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, они ушли на запасные аэродромы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

По данным на 9 часов утра 1 мая, аэропорт Сочи возобновил приём воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась.

- Аэропорт Сочи готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. В терминале в настоящее время ожидают вылета более 2 тысяч человек. После 9 часов ожидается ещё прибытие около 2 тысяч пассажиров, - добавили представители аэропорта.