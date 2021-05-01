В СКЖД сообщили о задержке поездов под Краснодаром из-за неисправности локомотива

О задержке поездов Фото: Артем КИЛЬКИН

1 мая в 05:30 на перегоне Энем II – Шенджий Северо-Кавказской железной дороги из-за неисправности локомотива допущена вынужденная остановка пассажирского поезда №35 Санкт-Петербург – Адлер. Об этом сообщили в СКЖД.

- Локомотиву в настоящее время оказывается помощь. ОАО «РЖД» предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании.

Также прогнозируется задержка пассажирских поездов №83 Москва – Адлер, №103 Москва – Адлер и пригородного поезда Горячий Ключ - Краснодар.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в аэропорту Сочи не смог приземлиться 21 самолет из-за низкой облачности. Лайнеры ушли на запасные аэродромы.