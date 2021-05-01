В Сочи уволили директора департамента архитектуры после подозрения во взяточничестве

Расследование продолжается

1 мая стало известно, что директор департамента архитектуры Сочи Сергей Добромыслов уволен с занимаемой должности. Об этом сообщили в администрации города.

- Добромыслов уволен. Администрация Сочи в рамках своих полномочий оказывает все необходимое содействие в работе правоохранительных органов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города-курорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что директора департамента архитектуры Сочи подозревают в получении взятки в 75 млн рублей, а его 50-летнего знакомого - в посредничестве. Чиновника задержали оперативники при передаче денег.