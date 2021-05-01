Губернатор Краснодарского края и мэры городов поздравили жителей с праздником весны и труда

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Глава региона и мэры городов Кубани поздравили жителей с 1 мая. Вениамин Кондратьев отметил, что каждый житель своим трудом закладывает фундамент для дальнейшего развития Краснодарского края.

– Кубань всегда была и остается краем тружеников, созидателей, истинных патриотов своей земли, достижениями которых гордится страна. И в этот день мы благодарим всех, кто ответственно и добросовестно трудится в полях, на заводах и стройплощадках, в офисах, школах, больницах, – говорится в поздравлении Вениамина Кондратьева.

К поздравлениям присоединился мэр Краснодара Евгений Первышов, он пожелал горожанам отличного настроения.

- Всем краснодарцам: Мир! Труд! Май! День Весны и Труда - один из любимых праздников горожан всех поколений. Первомай объединяет активных и трудолюбивых, а краснодарцы - именно такие. Поздравляю всех с праздником 1 Мая и желаю отличного весеннего настроения! – написал в своем Telegram-канале глава города.

Также местных жителей поздравил мэр Сочи и другие главы городов.

- Мы – сочинцы любим и умеем трудиться, и результаты этого труда видны во всех сферах жизни. С каждым днем наш город Сочи становится комфортнее для проживания и отдыха людей! Дорогие друзья! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, больших профессиональных достижений, счастья, мира, радости и благополучия! С праздником! – написал Алексей Копайгородский.