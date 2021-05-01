В Краснодаре 1 мая открылись все ярмарки выходного дня

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1 мая в краевом центре заработали все 17 ярмарок выходного дня. На них можно купить необходимые для праздничного стола продукты питания.

- На торговых площадках организовано около 750 мест. Ярмарки работают на Бургасской, Одесской, Буденного, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова, Уральской, Каляева, Захарова, Чекистов, Думенко, Зиповской, Заводской, Бершанской, Жигуленко, Ишунин, еще одна - в хуторе Ленина на улице Огородной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Две площадки – по улице Одесской, 48 и Захарова, 23 – будут открыты и в воскресенье, 2 мая.

- Ярмарки работают по субботам с 8 утра до трех дня. На них соблюдается все требования Роспотребнадзора, - добавили в администрации.