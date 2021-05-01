Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 мая выросло на 102

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 1 мая за сутки в Краснодарском крае в госпитали попало 102 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 28, 11 и шесть человек соответственно. По пять жителей заразились коронавирусом в Горячем Ключе, Анапе и Выселковском районе. По четыре - в Кореновском, Туапсинском, Тихорецком районах. По 3 - Белореченском и Лабинском.

- По два человека попали в госпитали в Динском, Кущевском, Тимашевском, Крымском, Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Абинском, Брюховецком, Калининском, Кавказском, Каневском, Курганинском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Темрюкском, Успенском, Новопокровском, Мостовском, Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки – четверо детей. В стационаре остаются 1296 человек, лечение на дому проходят 1493 человека. 66 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 человека - на ЭКМО.