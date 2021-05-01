В Сочи 29 мая откроется выставка «Фаберже. Сокровища императорской России»

Фото: sochi.ru

Выставка «Фаберже. Сокровища императорской России» откроется на курорте в День города, 29 мая. Среди экспонатов будут и всемирно известные пасхальные яйца Фаберже, которые были созданы по заказу Александра III и Николая II.

- Выставку в Сочи организует культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже в Санкт-Петербурге при поддержке администрации города-курорта, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе мэрии.

Фото: sochi.ru

На экспозиции будут представлены императорские подарки, изысканные фантазийные предметы, ювелирные украшения, украшенными эмалью-гильоше, а также иконы в драгоценных окладах.

- С экспонатами выставки «Фаберже. Сокровища императорской России» можно ознакомиться с 29 мая по 15 сентября на территории исторического Морского вокзала, - добавили в администрации города.