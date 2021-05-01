В Сочи погиб рыбак, зацепившись удочкой за провода

По факту несчастного случая проводится проверка

Местный житель 39 лет утром перед выходными решил порыбачить в поселке Лоо, неподалеку от дома. Мужчина взял снасти, удочку и направился к берегу. Но домой он не вернулся. Уже в обед родным сообщили о смерти рыбака.

- На берегу реки прохожие нашли мужчину мертвым. Предположительно, местный житель закидывал металлический спиннинг и случайно коснулся электрического провода. Предварительная причина смерти – поражение током при контакте с удочкой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, назначена экспертиза.