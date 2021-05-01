На «Солнечном Острове» в Краснодаре открыли площадку с профессиональными тренажерами

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1 мая в парке «Солнечный Остров» открыли обновленную спортивную территорию. На ней есть волейбольная, баскетбольная площадки, а также зона с профессиональными тренажерами.

- Новую площадку построили на месте старой, пришедшей в негодность. Работы начались в марте, 1 мая – торжественно открыли для посетителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Вместо бетонного настила здесь смонтировано износостойкое упругое покрытие из резиновой крошки. Пористая поверхность позволяет воде уходить в нижние слои и не скапливаться в лужи.

- Прилегающую к спортивной площадке территорию также благоустроили. По периметру высадили туи. Здесь же установлены две скамьи с навесом и четыре - без навес, - добавили в администрации.