Три автобуса в Краснодаре поменяют маршрут из-за ремонта на Петра Метальникова

Фото: krd.ru

Три автобуса – № 56, 78, 5 – временно изменят маршруты из-за дорожных работ на улице Петра Метальникова. С 5 по 8 мая там ограничат движение на участке от улицы Московской до Российской. А общественный транспорт пустят в объезд.

Фото: krd.ru

- На дороге будут укладывать асфальт. Движение машин в этот период будет возможно только по одной половине проезжей части в обоих направлениях. При движении от улице Московской ограничат выезд в сторону Ростовское Шоссе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото: krd.ru

Автобусы № 56, 78, 5 будут следовать в объезд ремонтируемого участка — по улицам Российской, Пригородной, Ростовское Шоссе и далее по установленным маршрутам.