На главном фонтане Краснодара по выходным будут включать классическую музыку

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С 1 мая по выходным дням на самом масштабном плоскостном светомузыкальном фонтане будет играть классическая музыка. На Главной городской площади Краснодара можно будет услышать произведения отечественных и зарубежных композиторов.

- 1 и 2 мая на площади будут звучать произведения Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Балакирева, Бородина и Чайковского, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Каждый выходной на главном фонтане в Краснодаре в дальнейшем будут посвящать одному из всемирно известных композиторов.

Светомузыкальный фонтан под классическую музыку будет работать в субботу и воскресенье с 10 утра до 11 часов вечера.

Напомним, сезон фонтанов открыли 24 апреля, как раз в момент, когда на площади проходил Парад казаков.