Житель Кубани ради денег устроил знакомому зверские пытки раскаленным утюгом и сломал таз

Налетчику грозит несколько лет тюрьмы

Разбойное нападение произошло в станице Калининской. Там 29-летний местный житель напал на 28-летнего знакомого. После зверских пыток раскаленным утюгом от забрал банковскую карту мужчины, а кулаками и ногами «выбил» пароль. Деньгами злоумышленник располагался по своему усмотрению, а жертва – попала в больницу.

- В больницу 28-летний мужчина попал с закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом спины, а также переломом костей таза, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Налетчик задержан, он находится под подпиской о невыезде и ждет суда.