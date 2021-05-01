Фото: twitter.com/fckrasnodar

Футболисты «Сочи» переиграли «Краснодар» в кубанском дерби. Встреча 28-го тура российской премьер-лиги прошла в субботу в Краснодаре и завершилась победой гостей - 3:1.

В составе проигравших забитым мячом отметился Дмитрий Стоцкий. У победителей отличились Кристиан Нобоа, который оформил дубль, и Антон Заболотный. Он забил победный гол аж на 86-й минуте.

«Краснодар» заканчивал игру в меньшинстве. В конце второго тайма с поля был удален Реми Кабелла. Он получил вторую желтую карточку.

В следующем туре «Краснодар» 8 мая в Москве сыграет с ЦСКА, а «Сочи» днем ранее примет волгоградский «Ротор» на стадионе «Фишт» .