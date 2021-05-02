Температура воды в Черном море 2 мая 2021: самая теплое море в Туапсе

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Курортный сезон на побережье Краснодарского края официально стартовал. Многие рванули к морю, чтобы отдохнуть. Среди туристов немало тех, кто уже готов открыть и купальный сезон. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 2 мая 2021.

Увы, море практически везде еще очень холодное - солнце прогреть его не успело. Водные термометры в Анапе показывают 12,2 градуса, в Новороссийске чуть теплее - 12,6 градуса.

Далеки от комфортных и отметки в Геленджике - вода здесь всего 13,1 градуса.

В Адлере и Сочи температура моря - 13,2 градуса. Самые высокие отметки зарегистрированы в Туапсе.

А вот на Азовском побережье попробовать окунуться можно, но с осторожностью. В Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 14,8 градуса. Такие же отметки фиксируют в Ейске.