Погода в Краснодаре на 2 мая 2021 года: синоптики обещают до +26 градусов

Погода в Краснодаре на 2 мая 2021 года.

В последние дни погода радует жителей кубанской столицы. Всю неделю отметки на столбиках термометров неспешно ползли вверх и, наконец, достигли комфортных +20. Температура продолжит расти и на майских праздниках. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 2 мая 2021 года.

По словам синоптиков, в кубанской столице ожидается солнечная и преимущественно сухая погода. Лишь местами на территории края возможны короткие грозовые дожди, но до Краснодара они вряд ли доберутся.

Температура воздуха днем +25-27 градусов. Ветер прогнозируют юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. А атмосферное давление особо меняться не будет и составит 758 мм рт. ст., что около нормы, так что на самочувствии краснодарцев точно не отразится.