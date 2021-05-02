Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая выросло на 100

Фото: Мария Ленц.

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. По последним данным, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2021 выросло на 100.

За последние сутки в России выявлено 8 697 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

- За сутки в России полностью выздоровели 7 339 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выписаны 76 пациентов, всего в регионе выздоровели 40202 кубанца.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 12 мая. Кроме того, власти кубанской столицы приняли решение закрыть кладбища для посещения.