Названы самые зараженные районы Кубани на 2 мая 2021

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Краснодарском крае зарегистрировали 100 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Случаи заражения выявлены в 19 муниципальных образованиях. Лидируют три города: Краснодар - 27 положительных результатов на коронавирус, далее Сочи и Новороссийск, где заболели по девять жителей.

Самый зараженный район, по данным на 2 мая, стал Белореченский. Там зарегистрировали 11 инфицированных. В Кавказском района обнаружено шесть заболевших.

- По четыре положительных результата в Туапсинском, Брюховецком и Павловском районах, три – в Усть-Лабинском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Стоит сказать, что за минувшие сутки выписали из ковидных госпиталей 76 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 40202 жителей Кубани.

12 человек стали жертвами COVID-19.

- В стационарах лечится 1239 человек, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения. - На дому под наблюдением терапевтов с инфекцией борются 1562 кубанца.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 62 пациента, на ЭКМО – трое.