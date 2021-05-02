На дорогах к морю приставы начали ловить должников

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Курортный сезон в Краснодарском крае официально стартовал. Туристы устремились на побережье. Правда, долгожданная встреча с морем может не произойти. На дорогах вновь дежурят приставы, которые ловят должников. Неоплаченные штрафы от ГИБДД, просроченный налог или алименты могут не позволить доехать до кубанских курортов.

- С помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» на оживленных магистралях мы выявляем автомобили, владельцы которые во время не погасили долги, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - Каждый выявленны неплательщик может заплатить всю сумму на месте и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае, машина должника будет арестована.

Планируя отпуск, приставы советуют проверить нет ли у вас задолженности. Сделать это можно на сайте ФССП.

Где приставы ловят должников по пути на Черноморское побережье.

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