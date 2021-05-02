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Общество2 мая 2021 9:30

Губернатор поздравил православных кубанцев с Пасхой

Обнародовано поздравление губернатора Краснодарского края жителям региона по случаю церковного праздника
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации края.

Фото: администрации края.

2 мая - православная Пасха. В храмах Краснодарского края ночью прошли праздничные богослужения. На них собрались сотни верующих. В их числе был и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он присутствовал на праздничном богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

После службы глава региона обратился к кубанцам, чтобы поздравить с большим светлым праздником.

– Он объединяет, очищает душу и наполняет теплыми чувствами, вдохновляет на добрые дела и поступки, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях. - Пусть в каждой семье царит мир. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. Христос Воскресе.

Напомним, все богослужения в храмах проходят с ограничениями. Внутри церкви могут находиться только священники, прихожанам рекомендуют слушать службу на открытом воздухе на территории храма.