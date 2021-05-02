Стрельба около парка: Три человека с травмами госпитализировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Кореновске случилась стрельба. Как сообщается, выстрелы были слышны вечером около входа в городской парк. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.

- Сообщение о стрельбе на улице Красной поступило в 18:30 1 мая, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На место происшествия выехали сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета. Пули попали в трех людей.

- В результате конфликта трое доставлены в больницу с травмами, - добавляют в краевом главке.

Известно, что личности всех участников инцидента установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент правоохранители разыскивают стрелявшего мужчину.