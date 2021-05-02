Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в честь 9 мая во дворах ветеранов проведут праздничные концерты. Дело в том, что из-за коронавируса власти края приняли решение максимально обезопасить пожилых людей. Героев войны не приглашали в концертные залы - выступления, как и в прошлом году, устроят прямо у дома.

- Всего организуют более 950 выездных мероприятий. В ходе поздравлений ветеранам вручат цветы и подарки, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Кстати, для тех, чье состояние здоровья не позволяет передвигаться, организуют видеопоздравления.

А еще во дворах ветеранов проведут парады. Военнослужащие и курсанты вместе с оркестром пройдут торжественным строем у домов фронтовиков.

- Во всех муниципалитетах проведут церемонии возложения венков и цветов к мемориалам с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, - добавляют в краевой администрации.