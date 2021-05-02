Бывшего главного архитектора Сочи заключили под стражу

Сергей Добромыслов. Фото: администрации Сочи.

Бывшего главного архитектора Сочи Сергея Добромыслова и его знакомого заключили под стражу. Об этом сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Их свободу ограничили на время расследования уголовного дела. Чиновнику и его товарищу предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Следствие полагает, что осенью 2020 года директор строительной организации сообщил 50-летнему мужчине о том, что хочет возвести апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке.

- Фигурант уголовного дела сказал, что за 75 миллионов рублей, которые он передаст директору департамента архитектуры и градостроительства, можно ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по региону.

При этом если директор стройорганизации откажется, то вряд ли ему удастся закончить задуманное.

В итоге руководитель компании согласился. В ноябре-декабре 2020 года он передал часть требуемой суммы, после чего сообщил об этом правоохранителям. А 30 апреля уже под пристальным вниманием силовиков директор стройорганизации передавал чиновнику и его знакомому вторую часть гонорара.

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