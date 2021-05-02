Причины густого дыма в Тимашевске объяснили в МЧС

В Тимашевске с самого утра 2 мая в небо вздымаются клубы дыма. Черный столб видно из разных районов города. Люди беспокоились и выкладывали в соцсети фото, задавая вопрос: а что же полыхает?
В краевом ГУ МЧС пояснили происхождение черных клубов дыма, которые накрыли Тимашевск.
- В районе железнодорожного переезда загорелся битум. Огонь охватил 30 квадратных метров площади, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как уточняется, справиться с огнем удалось за 15 минут.
- В тушении участвовали четыре спасателя и две единицы техники, - добавляют спасатели.
Никто в пожаре не пострадал. Причины возгорания уточняются.