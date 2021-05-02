Причины пожара устанавливаются.

2 мая в Краснодаре сгорел одноэтажный дом на улице Новокузнечной. Сообщение о ЧП поступило в 15:12.

К моменту приезда спасателей в доме уже полыхал пожар, который охватил 50 квадратов территории.

- Для тушения задействовали две единицы спецтехники и восемь спасателей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

С огнем удалось справиться, причем достаточно быстро - уже в 15:36 пожар полностью погасили. Но огонь успел уничтожить часть здания, хоть оно было и не жилое. Соседние дома и постройки, к счастью, не пострадали.

В происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших. Все причины и обстоятельства пожара уточняются.