В Краснодаре разыскивают 10-летнюю девочку, пропавшую при загадочных обстоятельствах

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Краснодаре разыскивают 10-летнюю девочку. Днем 2 мая 2021 года ребенок отправился на прогулку, во время которой и исчез. Что случилось со школьницей, не ясно, однако родственники тут же забили тревогу, заявив об исчезновении в полицию.

Известно, что сейчас девочку разыскивают не только правоохранители, но и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Добровольцы организовали поиск на местности. - Рост ребенка 140 сантиметров, телосложение ребенка плотное, у нее голубые глаза и светло-русые волосы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в "Лиза Алерт".

В момент пропажи на девочке была белая футболка с узором, темно-синие джинсы со звездами, розовые кроссовки.