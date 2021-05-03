Температура воды в Черном море 3 мая 2021: аномальная жара не прошла даром

Купаться в море пока рановато
Фото: Евгения ОСТРАЯ
В Краснодарском крае 1 мая стартовал курортный сезон. Но главное, за чем едут туристы - водные процедуры - пока недоступны. Между тем, температура воды в Черном море с каждым жарким днем становится все теплее.
В Сочи она прогрелась до +14 градусов. Такие же значения показывает гидрометр в Туапсе. Чуть теплее в Геленджике (+15). А в Новороссийске, наоборот, холоднее (+13).
Обычно, +28 градусов - наиболее комфортных для купания температур - Черное море достигает не раньше июня.