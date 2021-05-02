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Происшествия2 мая 2021 22:41

Завершены поиски 10-летней девочки, пропавшей при загадочных обстоятельствах во время прогулки

Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт"
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Мальчика нашли живым.

Мальчика нашли живым.

В Краснодаре завершились поиски 10-летней девочки, пропавшей при загадочных обстоятельствах во время прогулки. Напомним, о ее исчезновении сыщикам сообщили родственники, когда поняли, что ребенка нет на улице. К поискам тут же подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", которые стали прочесывать местность в том районе, где исчез ребенок.

Спустя час активных поисков добровольцы сообщили хорошую новость - девочка найдена.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», школьница не пострадала, с ней все в порядке. Ребенка в ближайшее время передадут законным представителям.

ЧП