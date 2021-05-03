Мэр Краснодара объяснил, почему на клумбах мало цветов

В Краснодаре планируют посадить 330 тысяч видов цветов

Мэр Краснодара Евгений Первышов отреагировал на претензии горожан по поводу бесцветности клумб в городе этой весной. Обычно в мае они пестрят многоцветием.

- Я тоже обратил на это внимание озеленителей и потребовал ответа, - написал градоначальник в своем тг-канале.

Мэру ответили, что виной тому не безалаберность, а слишком холодная и снежная зима. В итоге из-за нее посадки цветов отсрочили.

- Некоторые однолетники в питомниках даже не набрали бутонов, - пояснил Евгений Первышов.

Однако он обещает все компенсировать в ближайшее время. В этом году в городе высадят 330 тысяч видов цветов.