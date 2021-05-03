В Краснодаре для ветеранов устроили концерт на дому

Фото: пресс-служба УВД по Краснодару

Сотрудники УВД по Краснодару устроили концерт для ветеранов и тружеников тыла, выехав с концертом прямо к ним на дом.

- Участники мероприятия организованной колонной проехали по улицам краевого центра и посещают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла по местам их проживания, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.

Фото: пресс-служба УВД по Краснодару

Фронтовые песни «Катюшу», «Казаков в Берлине», «День Победы» для ветеранов пели артисты "Премьеры".

Праздничные мероприятия по местам проживания ветеранов пройдут в каждом округе и продлятся до 9 мая.