Краснодарцам предлагают сделать прививку от коронавируса в праздники

Вакцинация в стране продолжается Фото: Евгения ОСТРАЯ

Пункты вакцинации не останавливают свою работу в праздники. Все долгие майские выходные они работают в обычном режиме с 9 до 17 часов (в ТЦ с 10 утра). Они расположены по адресам: ТРЦ «СБС — Мегамолл»; ТРЦ «Красная Площадь»; ул. Красная, 139 (Совкомбанк); ул. Трамвайная, 5; ул. Тихорецкая, 5/2.

По данным регионального минздрава, привиты уже больше 400 тысяч человек. Однако этого недостаточно, чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете от COVID. В регионе проживает 6 миллионов человек.