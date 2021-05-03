82-летние супруги подрались до реанимации в Краснодаре

Супруги в больнице

82-летняя семейная пара из Краснодара вместе больше полувека. Столько же они ссорятся, но всегда мирятся. Однако в этот раз после разлада обоих увезла реанимация, а правоохранители расследуют обоюдный тяжелый вред здоровью.

Дело в том, что жена лежит в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой после удара сковородкой, а муж - с ножевым ранением легкого.

- Скорую вызвали соседи, найдя обоих после криков и шума в лужах крови. У мужчины в руках была сковорода, у его супруги - кухонный нож, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Орудия покушения на убийства изъяты со следами крови.

Что могло стать причиной такой горячей ссоры, пока неизвестно. Оба супруга без сознания.

Врачи оценивают их состояния в силу преклонного возраста как тяжелые.