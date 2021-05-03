Фото: газета "РВС"

На Кубани вандалы изрисовали черным маркером "Окна Победы" в станице Динской. На здании районной библиотеки появились черные кляксы прямо поверх белых бумажных голубей.

- Сегодня, придя на работу в библиотеку, обнаружили на окнах вот такое "творчество", - опубликовано сообщение на сайте газеты РВС Динского района.

Окна отмыли. Сотрудники библиотеки ждут, что авторы "художеств" раскаются.

Напомним, акция "Окна Победы" появилась в прошлом году, когда масштабные торжества в честь Дня Победы были серьезно ограничены из-за коронавируса. Нанося рисунки на окнах, жители страны таким образом компенсировали отсутствие возможности выразить свое уважение участникам Великой Отечественной войны.