На Кубани 20-летнего парня будут судить за уклонение от армии

За отказ служить парень пойдет под суд Фото: Виталий ТИМКИВ

Прокурор Динского района утвердил обвинительное заключение по уголовной статье за уклонение от армии. На скамью подсудимых за "экзотическое" преступление сядет 20-летний парень.

- Его несколько раз призывали к службе, но он без уважительных на то причин не являлся в военкомат. Законных оснований для освобождения от армии или отсрочки для призыва у него тоже нет, - сообщает газета РВС Динского района.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Если молодой человек будет признан виновным, то его ждет штраф до 200 тысяч рублей или тюремный срок до трех лет.