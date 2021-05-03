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Общество3 мая 2021 21:27

В Краснодарском крае похолодает 4 мая

Температура воздуха опустится сразу на порядок
Ева МУР
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Погода испортится

Погода испортится

Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Краснодарском крае испортится погода завтра, 4 мая, и температура воздуха снизится с 28 до 17 градусов.

- Это будет ощутимо, потому что последние несколько дней мы ощущали фактически лето, - поясняют метеорологи.

Похолодание придет вместе с дождями. К счастью, они будут кратковременными, как и принято весной.

При этом ветер будет около 6 метров в секунду, но ближе к пятому числу усилится до 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью - 10-15 градусов, днем воздух прогреется до 17-22 градусов.