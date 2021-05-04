Погода в Краснодаре на 4 мая 2021 года: на мегаполис обрушатся ливни и угрозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После аномальной жары в первых числах мая на Кубань идет мощный «дождливый» циклон. Он уже наносит первые удары по региону. С поздней ночи в Краснодаре льет как из ведра. По прогнозам синоптиков, с небольшими перерывами ливни в краевом центре продолжатся до конца суток.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 4 мая 2021 года.

- Ожидаем кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 20 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также днем возможно усиление ветра до 12-14 м/с.